HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Maruli Simanjuntak Jadi KSAD Punya Harta Kekayaan Rp52,8 Miliar

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |08:08 WIB
4 Fakta Maruli Simanjuntak Jadi KSAD Punya Harta Kekayaan Rp52,8 Miliar
Maruli Simanjuntak Jadi KSAD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Jenderal Maruli Simanjutak resmi menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Rabu 29 November 2023.

Sebelum ditunjuk menjadi KSAD, Maruli menduduki Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad).

Maruli mengisi jabatan KSAD setelah ditinggal Jenderal Jenderal Agus Subiyanto yang ditunjuk sebagai Panglima TNI.

Berikut ini fakta-fakta harta kekayaan KSAD Jenderal Maruli Simanjutak seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

1. Harta Kekayaan Maruli Simanjutak

 

Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Maruli memiliki total kekayaan mencapai Rp52,8 miliar atau lebih tepatnya Rp52.889.538.310.

Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan yang mencapai Rp23.222.909.095 (Rp23,2 miliar) yang terbagi menjadi 13 titik.

2. Punya Kendaraan Rp605 Juta

Kemudian, Maruli juga tercatat memiliki kekayaan yang berasal dari alat transportasi dan mesin. Sub harta itu Maruli miliki dengan nilai mencapai Rp605.093.000 (Rp605 juta) yang terdiri dari Motor BMW hingga Toyota Innova Venturer.

