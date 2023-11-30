JAKARTA - Presiden Jokowi melantik Maruli Simanjuntak untuk menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
Kenaikan pangkat ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 TNI Tahun 2023 mengenai kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI.
Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Maruli memiliki kekayaan yang nilainya mencapai Rp52 miliar.
Berikut, rincian harta dan kekayaan yang dimiliki oleh Maruli Simanjuntak, Rabu (29/11/2023).
Tanah dan bangunan yang dimiliki Maruli mencapai Rp23, miliar yang ada di 13 lokasi.
1. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/199 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.720.037.000
2. Bangunan Seluas 87 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.422.443.21
3. Bangunan Seluas 78.5 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.283.468.879
4. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/179 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.672.135.000