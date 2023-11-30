MAIPARK Award 2023 merupakan acara pemberian penghargaan yang sudah dilaksanakan sebanyak 11 kali. Penerima penghargaan ini adalah perusahaan asuransi umum yang menyediakan premi gempa bumi terbesar dalam kategori permodalan.

MNC Insurance berhasil meraih penghargaan ini berkat dedikasi dalam memberikan sesi premi gempa bumi terbesar di kelompoknya. MNC Insurance bangga menjadi bagian dalam MAIPARK Award 2023.

"Kami merasa bangga atas penghargaan ini. Tentunya penghargaan ini diperoleh dari dedikasi tim MNC Insurance untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kami dan memberikan solusi asuransi inovatif ,” papar Presiden Direktur dari MNC Insurance Wirahadi Suryana, dikutip Kamis (30/11/2023).