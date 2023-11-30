Dulu Pengangguran Kini Radja Nainggolan Gabung Bhayangkara FC, Ternyata Punya Harta Kekayaan Rp231 Miliar!

JAKARTA - Radja Nainggolan gabung Bhayangkara FC. Radja Nainggolan mantan gelandang Timnas Belgia bergabung ke Bhayangkara FC dikonfirmasi oleh COO Bhayangkara FC, Sumardji.

Radja Nainggolan merupakan pemain sepakbola dunia yang pernah bermain di klub besar, seperti AS Roma hingga Inter Milan. Sebelum bergabung ke Bhayangkara FC, Radja Nainggolan merupakan pengangguran alias berstatus tanpa klub.

Radja Nainggolan berstatus tanpa klub per 1 Juli 2023. Klub terakhir yang dibela eks gelandang AS Roma itu adalah tim Serie B Italia yakni SPAL.

Pernah bermain di klub besar Eropa, membuat harta kekayaan pemain kelahiran 4 Mei 1988 bertambah. Terlebih lagi Radja Nainggolan pernah digaji 146 ribu pounds atau sekira Rp2,87 miliar per minggu. Mengutip dari Salary Sport, Radja Nainggolan menerima nominal ini ketika memperkuat Inter Milan pada 2020.

Lalu berapa harta kekayaan Radja Nainggolan saat ini yang gabung Bhayangkara FC?