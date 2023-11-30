Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Hanya Sembako Murah, Caleg Perindo Berman Nainggolan Bagikan Alat Pemadam Api Ringan

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |18:08 WIB
Tak Hanya Sembako Murah, Caleg Perindo Berman Nainggolan Bagikan Alat Pemadam Api Ringan
Caleg Perindo bagikan alat pemadam api (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil ini melakukan kegiatan bazar sembako murah di Pisangan Timur, Jakarta, Rabu (30/11/2023). Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur yang juga Caleg DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta Berman Nainggolan mengatakan bahwa dalam kegiatan ini dibagikan juga Alat Pemadam Api Ringan (Apar) kepada masyarakat.

Berman merupakan kader Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo. Berman mengatakan, upaya tersebut dilakukan guna memitigasi adanya kebakaran di wilayah tersebut. Pasalnya wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk.

"Kondisi sekarang kan cuacanya panas ya, dan berbagai wilayah lain juga sering terjadi kebakaran dan kami insiatif dari Partai Perindo untuk membagikan apar kecil yang bisa digunakan di rumah masing-masing agar terhindar dari kebakaran," katanya.

Adapun kegiatan bazar murah sembako ini dilakukan lantaran harga pangan masih terus mengalami kenaikan harga.

Oleh karenanya, Berman menjelaskan bahwa kali ini sebanyak 1.750 paket sembako murah didistribusikan kepada masyarakat. Hal ini guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun paket sembako tersebut berisikan 2,5 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Di mana paket tersebut masyarakat hanya mengeluarkan biaya Rp20 ribu.

Halaman:
1 2
