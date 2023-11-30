Daerah di Indonesia Ini Ternyata Kelebihan Pasokan Gas

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan bahwa realisasi salur gas hingga Oktober 2023 mencapai 5.353 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dari target tahun 2023 sebesar 5.400 MMSCFD.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan sejatinya realisasi salur gas saat ini sudah sangat bagus.

Namun diakuinya, masih ada masalah mengenai kelebihan produksi gas di Jawa Timur yang belum bisa disalurkan ke wilayah lain yang lebih membutuhkan karena terkendala pipa transmisi yang belum tersedia. Hal itulah yang kemudian membuat pasokan gas tertahan di Jawa Timur.

"Salur gas sesungguhnya produksi sangat bagus tapi kita miliki kendala kelebihan gas di Jawa Timur yang belum bisa tersalurkan ke Jawa Barat yang sangat membutuhkan gas karena pipa Cirebon-Semarang belum tersedia sehingga tertahan di Jawa Timur mungkin ada sekitar 100 MMSCFD yang terpaksa kami menahan produksi untuk Jawa Timur," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Sebelumnya, Kepala Perwakilan SKK Migas Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) Nurwahidi telah memastikanbahwa kelebihan pasokan (oversupply) gas di Jawa Timur (Jatim) akan disalurkan ke Jawa Barat.