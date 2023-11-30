Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daerah di Indonesia Ini Ternyata Kelebihan Pasokan Gas

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |18:56 WIB
Daerah di Indonesia Ini Ternyata Kelebihan Pasokan Gas
Daerah di Indonesia ini kelebihan pasokan gas. (Foto: Reuters)
A
A
A

 

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan bahwa realisasi salur gas hingga Oktober 2023 mencapai 5.353 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dari target tahun 2023 sebesar 5.400 MMSCFD.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan sejatinya realisasi salur gas saat ini sudah sangat bagus.

Namun diakuinya, masih ada masalah mengenai kelebihan produksi gas di Jawa Timur yang belum bisa disalurkan ke wilayah lain yang lebih membutuhkan karena terkendala pipa transmisi yang belum tersedia. Hal itulah yang kemudian membuat pasokan gas tertahan di Jawa Timur.

"Salur gas sesungguhnya produksi sangat bagus tapi kita miliki kendala kelebihan gas di Jawa Timur yang belum bisa tersalurkan ke Jawa Barat yang sangat membutuhkan gas karena pipa Cirebon-Semarang belum tersedia sehingga tertahan di Jawa Timur mungkin ada sekitar 100 MMSCFD yang terpaksa kami menahan produksi untuk Jawa Timur," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

 BACA JUGA:

Sebelumnya, Kepala Perwakilan SKK Migas Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) Nurwahidi telah memastikanbahwa kelebihan pasokan (oversupply) gas di Jawa Timur (Jatim) akan disalurkan ke Jawa Barat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188734/vp_skk_migas-rbCd_large.jpg
SKK Migas Berduka Atas Meninggalnya VP Sekretaris SKK Migas Hudi D Suryodipuro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180307/skk_migas-fcod_large.jpg
SKK Migas Rancang Pengamanan Hulu Migas Nasional 2025-2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144540/skk_migas-wBhH_large.jpg
Mengintip Besaran Gaji SKK Migas di Semua Posisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139296/skk_migas-Wr6z_large.jpg
KUFPEC Indonesia Kantongi Izin Kelola Lapangan Anambas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092792/jawab-tantangan-naikkan-produksi-migas-skk-migas-minta-kkks-manfaatkan-teknologi-cGDbUNZLGz.jpg
Jawab Tantangan Naikkan Produksi Migas, SKK Migas Minta KKKS Manfaatkan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/320/3091975/penurunan-produksi-jadi-tantangan-utama-di-industri-hulu-migas-xXV0FWSjOd.jpg
Penurunan Produksi Jadi Tantangan Utama di Industri Hulu Migas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement