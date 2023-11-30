Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta dan Sumber Kekayaan Jonatan Christie yang Siap Nikahi Shanju Eks JKT48

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |15:30 WIB
Harta dan Sumber Kekayaan Jonatan Christie yang Siap Nikahi Shanju Eks JKT48
Harta dan Sumber Kekayaan Jonatan Christie (Foto: Instagram Jonatan Christie)
A
A
A

JAKARTA - Harta dan sumber kekayaan Jonatan Christie menarik untuk diulas. Jojo sapaan akrab Jonatan Christie akan menikah dengan Shania Junianatha atau yang akrab disapa Shanju eks personel JKT48.

Pernikahan Jojo dan Shanju akan digelar pada akhir pekan ini. Tetapi, Jonatan tidak bisa libur berlama-lama.

Sebagai pemain bulutangkis tunggal putra Indonesia, Jojo sepanjang 2023 hingga saat ini sudah meraih 3 gelar. Gelar terakhir yang didapat yaitu BWF Super 750 French Open 2023.

Melansir laporan the Badminton World Tour, total hadiah uang di French Open 2023 mencapai USD850.000 atau sekitar Rp13,55 miliar.

Dari sektor tunggal putra, Jojo selaku kampiun French Open 2023 mendapat hadiah sebesar USD59.500 (Rp 946,6 juta).

Sebelumnya, Jojo juga menyegel juara di dua turnamen BWF Super 500 Hong Kong Open dan Indonesia Masters.

Kini dalam update rangking BWF terbaru, posisi Jonatan Christie turun satu tempat ke peringkat empat dunia (82.111 poin).

Ternyata selain atlet, ada sumber kekayaan lainnya. Apa saja? Berikut ulasannya seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

