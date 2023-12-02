Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Caleg Partai Perindo Bantu Cor Lapangan

Ikhsan Permana , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |14:50 WIB
Caleg Partai Perindo Bantu Cor Lapangan
Caleg partai perindo bantu cor lapangan warga (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Dapil 4 dari Partai Perindo Berman Nainggolan membantu pengecoran lantai lapangan untuk kegiatan warga di Jl. Bujana Tirta 2, Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur.

Nantinya, lapangan tersebut bisa digunakan untuk kegiatan interaksi sosial mulai dari olahraga, acara keagamaan dan tempat bermain anak-anak.

"Jadi memang ini kondisinya selama ini tidak terawat jadi kita karena permintaan warga dan ketua RT dan RW sehingga kita melakukan pembenaran supaya bagus, tempatnya kita COR hari ini untuk dibuatkan menjadi lapangan tenis, bulutangkis, olahraga lah, acara keagamaan dan tempat bermain anak-anak juga bisa," kata Berman yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Perindo Jakarta Timur, Sabtu (2/12/2023).

Berman berharap lapangan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga, terlebih lokasinya berada di wilayah yang padat penduduk.

"Tentunya ini buat warga, agar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif," ujarnya.

Dia juga menuturkan, selain pengecoran fasilitas umum, dirinya sudah menyalurkan bantuan sosial berupa pangan murah dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Halaman:
1 2
