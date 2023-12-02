Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Produk UMKM Punya Peluang Tembus Pasar Ekspor, Begini Strateginya

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |18:11 WIB
Produk UMKM Punya Peluang Tembus Pasar Ekspor, Begini Strateginya
UMKM Indonesia tembus pasar ekspor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Para pelaku UMKM Indonesia memiliki peluang menembus pasar ekspor. Namun pelaku UMKM harus menyiapkan strategi sebelum memasarkan produknya di pasar ekspor global.

Langkah awal, untuk bisa melihat potensi bisnis ekspor produk UMKM, pelaku usaha membutuhkan etika komunikasi bisnis. Etika komunikasi bisnis merupakan step awal sebuah UMKM dam berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk menghadapi tantangan ekspor.

Konsultan Komunikasi REQComm Retno Kusumastuti menilai, etika dalam komunikasi bisnis bertujuan agar komunikasi yang terjalin dalam konteks bisnis menjadi jujur, adil dan bertanggungjawab. Sehingga tidak ada langkah yang mengarah ke hal negatif khususnya dalam mencermati kebutuhan konsumen terhadap produk-produk di pasar global.

"Selain itu yang dibutuhkan adalah prinsip dasar dalam etika bisnis, pertama adalah kejujuran, karena menyembunyikan fakta dan memberikan informasi yang menyesatkan akan merusak reputasi perusahaan," kata Retno dalam webinar 'Strategi Memulai Bisnis Ekspor from Zero to Hero' yang diselenggarakan oleh REQSpace dan REQComm, Sabtu (12/2/2023).

Kemudian kerahasiaan, menurutnya pelanggaran privasi akan berujung pada sanksi hukum. Misalnya menjual data base para pelanggan.

"Lalu keadilan, komunikasinya harus setara ketika berhadapan dengan mitra bisnis, pelanggan semuanya harus kita perlakukan setara. Tanggungjawab sosial, etika komunikasi bisnis itu melibatkan cara perusahaan berkomunikasi mengenai dampak lingkungan, kesejahteraan sosial, dan masalah etis lainnya," kata dia.

Halaman: 1 2
1 2
