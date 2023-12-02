Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Lupa Nomor BPJS Ketenagakerjaan? Simak 5 Cara Ini

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |22:01 WIB
Lupa Nomor BPJS Ketenagakerjaan? Simak 5 Cara Ini
Lupa Nomor BPJS Ketenagakerjaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lupa nomor BPJS Ketenagakerjaan? Simak 5 cara ini bagi peserta yang ingin menggunakannya.

Sebagai informasi, BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu.

Berikut ini langkah jika lupa nomor BPJS Ketenagakerjaan? Simak 5 cara yang dirangkum Okezone, Sabtu (2/12/2023).

1. Lewat web Resmi

-Buka browser dan kunjungi website resmi BPJS Ketenagakerjaan di https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/.

-Klik tombol "Login" di halaman beranda.

-Masukkan alamat email dan kata sandi yang kamu sudah kamu daftarkan.

-Klik tombol "Login".

-Akan tampil nomor BPJS Ketenagakerjaan milikmu di halaman dashboard.

Nomor BPJS Ketenagakerjaan akan ditampilkan di bagian atas halaman dashboard, tepat di bawah nama kamu.

2. Lewat Aplikasi BPJS Ketenagakerjaan

-Buka aplikasi BPJSTKU.

-Masukkan alamat email dan kata sandi yang kamu daftarkan di BPJS Ketenagakerjaan.

-Klik tombol "Login".

-Setelah berhasil login, kamu bisa melihat nomor BPJS Ketenagakerjaan di halaman profil.

-Nomor peserta BPJS akan ditampilkan di bagian atas halaman profil, tepat di bawah nama kamu.

1 2
