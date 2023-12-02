Gaji Rp5 Juta Kasih Orangtua Berapa?

JAKARTA - Memiliki gaji Rp5 juta kasih orangtua berapa? Hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi anak yang baru mendapatkan pekerjaan. Apalagi bagi generasi sandwich, menyisihkan sebagian uang gaji untuk diberikan kepada orangtua merupakan keharusan yang perlu dilaksanakan.

Lantas gaji Rp5 juta kasih orangtua berapa? Rata-rata memberikan hanya Rp1 juta perbulan. Hal ini berdasarkan perhitungannya besaran pada orangtua. Sebab, kebutuhan mereka tidak terlalu banyak dibandingkan Anda.

BACA JUGA: Kenaikan Gaji PNS hingga Pemilu Topang Perekonomian RI Tahun Depan

Untuk itu, berikut Okezone berikan tips cara mengatur besaran uang yang bisa diberikan kepada orangtua:

1. Kemampuan finansial

Saat akan memberikan uang kepada orangtua, kita harus melihat bagaimana kondisi finansial kita. Saat kita bekerja di ibu kota dengan gaji Rp 5 juta, kita harus memastikan dulu bahwa kebutuhan pokok seperti biaya kost, makan, transport dan lainnya sudah terpenuhi.

Apabila kebutuhan tersebut telah terpenuhi, maka kita bisa memberikan sebagian sisanya kepada orangtua. Namun jika belum, tidak ada salahnya menunda untuk memberi orangtua.