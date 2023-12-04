Garuda Indonesia (GIAA) Akan Lunasi Sebagian Surat Utang dan Sukuk Pakai Skema Tender Offer

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) bakal melunasi sebagian surat utang dan sukuk melalui skema tender offer kepada pemegang surat utang kepada pemegang surat utang dan sukuk, yang merupakan kreditur GIAA dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Sebagaimana telah diumumkan pada 1 Desember 2023 lalu melalui Disclosure of Information pada laman Singapore Exchange (SGX), periode partisipasi dalam tender offer tersebut akan berlangsung hingga 15 Desember 2023 mendatang. Sementara pelunasan sebagian yang direncanakan akan dilaksanakan tanggal 21 Desember 2023.

Direktur Utama GIAA, Irfan Setiaputra mengungkapkan, dalam rencana pelunasan sebagian surat utang dan sukuk tersebut, perseroan telah mengalokasikan dana sebanyak-banyaknya USD50 juta untuk nilai pokok atau principal. Jumlah tersebut tidak termasuk pembayaran bunga terutang atau pembayaran jumlah distribusi periodik yang terutang yang nilainya akan ditentukan kemudian.

“Alokasi dana tersebut bersumber dari kas internal perseroan, sejalan dengan kebijakan pengelolaan kas perseroan, yang salah satunya diprioritaskan untuk penyelesaian kewajiban kepada para kreditur,” kata Irfan dalam keterangan resminya pada Senin (4/12/2023).

Irfan melanjutkan, rencana pelunasan sebagian surat utang dan sukuk ini merupakan bagian dari langkah proaktif GIAA untuk perbaikan kinerja ekuitas, melalui pengelolaan secara aktif atas aset, liabilitas dan ekuitas untuk mengoptimalkan efektivitas profil arus kas perseroan, serta fundamental kinerja operasi GIAA.