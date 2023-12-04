Ganjar Tegas Lanjutkan dan Tingkatkan Hilirisasi sampai Industrialisasi

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menegaskan untuk melanjutkan program hilirisasi.

Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan ribuan masyarakat yang hadir di Sriti Convention Hall, Palu, Sulawesi Tengah. Di salah satu daerah penghasil Nikel terbesar di Indonesia itu, Ganjar menegaskan bahwa hilirisasi harus dilanjutkan.

"Kalau bicara Sulawesi Tengah, potensi sumber daya alamnya luar biasa. Nikel dan sumber daya mineral lainnya melimpah. Negara sudah melakukan hilirisasi, maka kita harus melanjutkan dan meningkatkan sampai ke proses tertinggi yakni industrialisasi," kata Ganjar, Senin (4/12/2023).

Kendati demikian, Ganjar menyimpan sejumlah catatan terkait dengan progeam hilirisasi salah satunya adalah penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

"Satu yang mesti dilakukan adalah menyiapkan sumber daya manusianya. Jangan sampai eksploitasi sumber daya yang kita punya itu dilakukan oleh orang lain," tegasnya.

Penyiapan SDM, lanjut Ganjar, memang menjadi program prioritas yang ia usung bersama Mahfud MD. Peningkatan SDM melalui akses pendidikan adalah kunci dari mewujudkan SDM unggul. Program konkretnya adalah satu keluarga miskin satu sarjana.

"Kalau SDM sudah, maka poin kedua adalah ownership sistemnya yang harus melibatkan pemerintah daerah. Kalau dua cara itu dilakukan, maka masyarakat Sulteng yang memiliki sumber daya alam melimpah ini akan mendapat manfaat dan daerahnya mendapat nilai tambah," ujarnya.

Ganjar menambahkan, hal lainnya yang paling penting untuk mewujudkan kesejahteraan itu adalah memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka, ia menegaskan pasangan Ganjar Mahfud akan menyikat habis praktik buruk dalam pembangunan di Indonesia itu.

"Komitmen kami berdua adalah memberantas KKN. Ke depan, tidak boleh lagi ada korupsi, kolusi dan nepotisme, gratifikasi, jual beli jabatan dan tidak ada lagi sogok-sogokan," tuturnya disambut tepuk tangan ribuan masyarakat Sulteng yang ada di sana.

Selama 10 tahun menjabat Gubernur Jateng, pemberantasan KKN memang menjadi salah satu program yang ia genjot. Hasilnya, pelayanan masyarakat lebih memuaskan, program kerja bisa dilaksanakan.

"Dan saya yakin bisa melanjutkan itu untuk masyarakat Indonesia. Apalagi saya didampingi pak Mahfud MD, beliau sangat konsisten soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Banyak kasus korupsi besar terbongkar karena keberanian pak Mahfud," pungkasnya.