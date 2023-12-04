Realisasi Anggaran Kementerian BUMN Tembus Rp216,55 Miliar

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat realisasi pagu anggaran 2023 hingga November mencapai Rp216,55 miliar. Angka itu setara 89,66% dari total pagu senilai Rp241,5 miliar.

Serapan anggaran tersebut disampaikan langsung Menteri BUMN, Erick Thohir, saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (4/12/2023).

“Adapun untuk anggaran 2023 yaitu sebesar Rp 241,5 miliar, di mana sampai November ini (2023) sudah terserap Rp 216,55 miliar atau kurang lebih 89,66 persen,” ungkap Erick.

Dia memastikan serapan anggaran di internal Kementerian BUMN naik menjadi 98-99 persen pada Desember 2023. Pihaknya akan tetap menjaga kinerja agar dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa terserap maksimal.

“Kami janjikan kepada Kementerian Keuangan, pimpinan dan anggota Komisi VI yang terhormat, kita akan jaga performanya di 98%-99% sampai di akhir tahun nantinya, rencana, jadi insya Allah yang Rp 241 ini terserap,” paparnya.