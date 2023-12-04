Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Denda BPJS Kelas 3 Telat 3 Bulan?

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |20:02 WIB
Berapa Denda BPJS Kelas 3 Telat 3 Bulan?
Berapa Denda BPJS Kelas 3 Telat 3 Bulan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berapa denda BPJS kelas 3 telat 3 bulan? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kelas 1, 2, dan 3 memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan dalam kebutuhan layanan medis.

Namun, terdapat perbedaan jumlah iuran bulanan dan beberapa fasilitas yang menjadi sorotan. Okezone, Senin (4/12/2023), akan berfokus pada BPJS kelas 3, dengan membahas iuran bulanan hingga berapa denda yang mungkin dikenakan jika telah 3 bulan, sebagai berikut:

1. Iuran BPJS Kelas 3

Berdasarkan situs resmi BPJS Kesehatan, iuran bulanan untuk peserta kelas 3 yang bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah Rp35.000.

Pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp7.000, sehingga iuran yang sebelumnya Rp42.000 menjadi Rp35.000. Bagi peserta PBI, iuran bisa digratiskan dengan pendataan oleh Kementerian atau Dinas Sosial setempat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184327/bpjs_kesehatan-JvUP_large.jpg
Apakah BPJS Kesehatan Bergaji Rp3,5 Juta Dapat Pemutihan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181682/bpjs_kesehatan-39kt_large.jpeg
BPJS Kesehatan Kelas 1 Bayar Berapa? Ini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181679/bpjs_kesehatan-j6Lc_large.jpg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan: Jadwal, Syarat hingga Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181785/bpjs_kesehatan-YBqd_large.jpeg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Syarat dan Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181539/bpjs_kesehatan-1Q4M_large.jpg
Tunggakan Iuran 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Dihapus Akhir 2025, Berlaku untuk Golongan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178944/bpjs_kesehatan-izu6_large.jpeg
3 Fakta Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Dihapus, Cek Kriterianya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement