Disebut Naikkan Harga Tiket Pesawat 5 Kali Lipat, Dirut Garuda: Demi Tuhan Itu Tak Boleh!

JAKARTA - Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Evita Nursanty menyinggung harga tiket pesawat Garuda Indonesia dan Citilink yang sering mengalami kenaikan harga ketika saat momen liburan.

Hal ini dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di Gedung DPR RI Jakarta.

Menurutnya kenaikan harga tiket pesawat tersebut bisa naik 5 kali lipat dari harga biasanya pada saat musim liburan.

"Untuk Citilink dan Garuda Indonesia, kalau enggak salah Kemenhub sudah bikin aturan boleh naik 15% dari harga tertinggi. Tapi kita tau disaat liburan ini naiknya bukan 15% tapi 5 kali lipat," katanya, Senin (4/12/2023).

Mendengar hal itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra membantah menaikan harga tiket 5 kali lipat dari harga biasanya pada saat musim liburan.