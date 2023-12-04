Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gelar Diskusi Bareng Milenial, TPM Ganjar-Mahfud Bahas Strategi Penerapan 4 Pilar Ekonomi Hijau

Rio Adryawan , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |20:26 WIB
Gelar Diskusi Bareng Milenial, TPM Ganjar-Mahfud Bahas Strategi Penerapan 4 Pilar Ekonomi Hijau
Tim Pemenangan Muda Ganjar Pranowo Bicara soal Ekonomi Hijau (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar-Mahfud menggelar diskusi publik bertajuk strategi penerapan empat pilar ekonomi hijau pada Minggu, 3 Desember kemarin. Dihadiri ratusan peserta generasi milenial, yang merupakan perwakilan dari organisasi kepemudaan yang memiliki ketertarikan pada isu ekonomi hijau.

Hal ini dilakukan untuk mengakselerasi upaya mewujudkan ekonomi hijau (Green Economy) di Indonesia. Disamping itu, juga untuk mengedukasi para generasi milenial terkait konsep ekonomi hijau. Sebab, mereka sebagai penerus mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bersih dan melestarikan lingkungan.

Diskusi publik tersebut menghadirkan Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Bagas Adhadirgha, yang juga merupakan pengusaha dibidang penerbangan.

Ia menyampaikan topik tentang Demokratisasi Wirausaha dalam Pengembangan Ekonomi Hijau.

“Ekonomi Hijau menjadi salah satu isu penting di anak muda, ini yang menjadi salah satu Program TPN untuk mensosialisasikan ekonomi Hijau dengan harapan program-program Ekonomi Hijau Pak Ganjar dan Pak Mahfud tersosialisaikan dengan baik dikalangan anak muda.

