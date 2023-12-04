Pembebasan Lahan Proyek Tol Japek II Selatan-Jati Asih Ditargetkan pada 2025

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) saat ini tengah fokus pada penyelesaian proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek (Japek) II Selatan sepanjang 62 km yang membentang dari Jati Asih hingga Sadang, Kabupaten Purwakarta.

Pembangunan Japek II Selatan sendiri terbagi dalam 3 paket, yang dikerjakan mulai dari arah timur ke barat. Paket 3 membentang sepanjang 30 km dari Sadang - Sukabungah, paket 2 sepanjang 22,1 km yang membentang dari Sukabungah - Setu, terkahir paket 1 sepanjang 9 km yang membentang dari Setu - Jati Asih.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menjelaskan menyatakan pihaknya tengah fokus menyelesaikannya untuk konstruksi pada paket 3. Sedangkan untuk pembebasan lahan pada paket 1 Jati Asih - Setu ditargetkan dapat dilakukan pada tahun 2024 - 2025 mendatang.

"Kita sedang fokus ke Seksi 3, jadi roadmap (pembebasan lahan Paket 1) sendiri mungkin ada di tahun 2024-2025 tergantung dari kesedihan tanah itu sendiri," ujar Lisye usai konferensi pers di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Lisye menjelaskan konstruksi Japek II Selatan paket 1 dari Jati Asih itu masih menunggu proses pembebasan lahan. Mengingat kawasan tersebut merupakan wilayah permukiman warga yang tentu menjadi tantangan dalam hal pembebasan lahannya.