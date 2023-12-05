Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Merah ke Level 7.093 pada Pembukaan Perdagangan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |09:23 WIB
IHSG Merah ke Level 7.093 pada Pembukaan Perdagangan
IHSG Melemah di Awal Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan hari ini. IHSG turun 0,01% di 7.093,12 di awal perdagangan.

Beberapa detik berjalan, Selasa (5/12/2023), indeks saham mengalami rebound di 7.086,10, lalu kembali masuk area psikologis 7.100an, kendati tak bertahan lama.

Hingga pukul 09:01 waktu JATS, indeks komposit bergerak melemah 0,02% di 7.092,43. Sebanyak 147 saham menguat, 84 melemah, dan 278 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp255,38 miliar, dari net-volume 445,65 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 koreksi 0,14% di 9438,79, indeks JII melandai 0,11% di 523,85, indeks MNC36 melemah 0,19% di 357,42, serta IDX30 turun 0,13% di 486,95.

Sektor yang membebani indeks antara lain bahan baku 0,21%, industri 0,18%, keuangan 0,01%, konsumer nonsiklikal 0,01%, dan konsumer siklikkal 0,29%. Sedangkan mayoritas masih di zona hijau seperti energi 0,57%, kesehatan 0,13%, infrastruktur 0,83%, properti 0,33%, teknologi 0,37%, dan transportasi 0,35%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/278/2958500/ipo-awal-februari-intip-kinerja-keuangan-topindo-solusi-tosk-P4eXXpWVQ8.jpg
IPO Awal Februari, Intip Kinerja Keuangan Topindo Solusi (TOSK)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/278/2947499/ihsg-positif-sepanjang-2023-ini-buktinya-IK25MPALxk.JPG
IHSG Positif Sepanjang 2023, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/278/2947255/5-fakta-penutupan-perdagangan-2023-ihsg-menguat-6-62-N42hMffWRM.jpg
5 Fakta Penutupan Perdagangan 2023, IHSG Menguat 6,62%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946819/ihsg-ditutup-melemah-ke-7-272-di-akhir-perdagangan-2023-uF2ynzfdLF.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 7.272 di Akhir Perdagangan 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946761/ihsg-2024-bisa-tembus-level-7-900-QlYs0e78JN.jfif
IHSG 2024 Bisa Tembus Level 7.900?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946634/ihsg-sesi-i-melemah-0-36-ke-7-277-honhTxp8Kw.JPG
IHSG Sesi I Melemah 0,36% ke 7.277
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement