IHSG Merah ke Level 7.093 pada Pembukaan Perdagangan

IHSG Melemah di Awal Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan hari ini. IHSG turun 0,01% di 7.093,12 di awal perdagangan.

Beberapa detik berjalan, Selasa (5/12/2023), indeks saham mengalami rebound di 7.086,10, lalu kembali masuk area psikologis 7.100an, kendati tak bertahan lama.

Hingga pukul 09:01 waktu JATS, indeks komposit bergerak melemah 0,02% di 7.092,43. Sebanyak 147 saham menguat, 84 melemah, dan 278 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp255,38 miliar, dari net-volume 445,65 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 koreksi 0,14% di 9438,79, indeks JII melandai 0,11% di 523,85, indeks MNC36 melemah 0,19% di 357,42, serta IDX30 turun 0,13% di 486,95.

Sektor yang membebani indeks antara lain bahan baku 0,21%, industri 0,18%, keuangan 0,01%, konsumer nonsiklikal 0,01%, dan konsumer siklikkal 0,29%. Sedangkan mayoritas masih di zona hijau seperti energi 0,57%, kesehatan 0,13%, infrastruktur 0,83%, properti 0,33%, teknologi 0,37%, dan transportasi 0,35%.