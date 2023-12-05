Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpotensi Koreksi ke 6.954

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |08:37 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpotensi Koreksi ke 6.954
Riset MNC Sekuritas untuk Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - MNC Sekuritas memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi hari ini. Di mana sebelumnya, indeks saham menguat 0,5% ke 7,094 dan disertai dengan munculnya volume pembelian.

MNC Sekuritas mengatakan, penguatan IHSG telah mengenai target ideal, waspadai akan adanya koreksi pada IHSG, dimana saat ini diperkirakan IHSG sudah berada di akhir wave v dari wave (i) dari wave [iii].

"Adapun area koreksi IHSG terdekatnya diperkirakan berada di 6,954-7,029 untuk membentuk wave (ii) dari wave [iii] pada label hitam," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (5/12/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7,011, 7,022 dan resistance 7,130, 7,160.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ASSA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 850-945

Target Price: 1,045, 1,130

Stoploss: below 795

BBCA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 8,875-8,925

Target Price: 9,050, 9,125

Stoploss: below 8,850

