4 Galeri Investasi MNC Sekuritas Ukir Prestasi di Ajang Road to GI BEI Award 2023

JAKARTA - Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Barat dan Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Kalimantan Selatan memberikan apresiasi bagi empat Galeri Investasi BEI MNC Sekuritas yang berprestasi sepanjang tahun 2023 dalam ajang Road to GI BEI Award 2023.

Empat Galeri Investasi MNC Sekuritas yang berhasil meraih penghargaan antara lain:

1. Galeri Investasi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sebagai Juara 1 GI BEI Terbaik Kalimantan Selatan

2. Galeri Investasi Digital Yayasan DEK Padang sebagai Juara 1 Kategori Nilai Transaksi Terbanyak

3. Galeri Investasi Universitas Negeri Padang sebagai Juara 2 GI BEI Terbaik Sumatera Barat

4. Galeri Investasi Edukasi SMA Katolik Xaverius Padang sebagai Juara 3 GI BEI Terbaik Sumatera Barat

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen, dalam keterangan tertulisnya menyatakan rasa bangga dan terima kasih kepada mitra Galeri Investasi MNC Sekuritas yang berhasil mengukir prestasi. Afen meyakini, apresiasi yang diberikan akan memberikan semangat bagi pihak kampus maupun sekolah untuk terus berperan aktif dalam memberikan edukasi pasar modal kepada siswa/ mahasiswa, serta masyarakat sekitar.

“Per 31 Oktober 2023, jumlah investor MNC Sekuritas di Sumatera Barat tumbuh lebih dari 80% YoY, sedangkan di Kalimantan Selatan mencapai tumbuh lebih dari 24% YoY. Saat ini, MNC Sekuritas telah memiliki 100 Galeri Investasi BEI yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari 78 GI BEI Konvensional dan 22 GI BEI Syariah. Tidak hanya itu, MNC Sekuritas juga bekerja sama dengan berbagai institusi termasuk SMA/SMK dalam bentuk 17 GI Edukasi, serta 4 GI Digital,” ujar Afen, Jumat (1/12/2023).

Sebagai informasi, kriteria penilaian kinerja GI BEI Terbaik adalah berdasarkan jumlah investor terbanyak, jumlah edukasi terbanyak dan jumlah peserta edukasi terbanyak sepanjang tahun 2023. Sertifikat penghargaan "Road to GI BEI Award 2023" di Kalimantan Selatan diserahkan oleh Executive Trainer BEI KP Kalsel Feby Devina kepada Ketua KSPM GI BEI Universitas Lambung Mangkurat Muhammad Musyaffah.