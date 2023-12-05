Segini Hasil Freeport Keruk Emas di Papua

JAKARTA – PT Freeport Indonesia (PTFI) mencapai produksi 1,6, miliar pon tembaga dan 1,9 juta ons emas sampai November 2023.

“Hingga November 2023, produksi tembaga PTFI mencapai 1,6 miliar pon dan emas 1,9 juta ons," jelas Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, data merayakan perayaan natal dengan tema Kita Satu Dalam Damai Di Kuala Kencana, Papua Tengah, Seperti yang dilansir Antara pada Minggu, 3 November 2023.

Seluruh keberhasilan ini, menurut Tony, merupakan hasil dari kerja sama yang sangat solid antar karyawan di Tembagapura dan Kuala Kencana telah menciptakan hasil yang sangat memuaskan bagi perseroan.

“Namun, ini bukan saat untuk puas dan berbangga diri. Kita perlu terus meningkatkan produksi untuk negara ini, khususnya untuk Masyarakat Papua," kata Tony dengan semangat.

Selain itu, Tony juga berharap agar doa-doa yang telah diberikan untuk kelancaran proses perpanjangan kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan adanya kelancaran ini, diharapkan perseroan dapat terus untuk berkontribusi dalam produksi setelah tahun 2041.