HOME FINANCE HOT ISSUE

Dicopot dari Jabatan Dirut Bulog saat Perjalanan Dinas, Buwas: Itu Amanah Semua Ada Waktunya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |14:38 WIB
Dicopot dari Jabatan Dirut Bulog saat Perjalanan Dinas, Buwas: Itu Amanah Semua Ada Waktunya
Budi Waseso Buka Suara soal Tak Lagi Jabat Dirut Bulog (Foto: Bulog)




JAKARTA - Budi Waseso buka suara soal tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.

Kini Buwas sapaan akrab Budi Waseso 'dipindahkan' dari Dirut Bulog menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Pergantian ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.

Surat keputusan tersebut ditetapkan pada saat Buwas sedang dalam melakukan perjalanan dinas ke Provinsi Aceh.

Buwas mengatakan, masa baktinya sebagai Dirut Bulog berakhir, sehingga kini ditugaskan menjadi Komisaris Utama Semen Indonesia

“Bagi saya suatu jabatan itu amanah dan kalau di situ sudah selesai, amanah itu ya sudah, karena semua ada waktunya,” ungkap Buwas kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).

“Saya terima kasih karena selama saya tugas di Bulog sebenernya sudah 5 tahun, sudah selesai secara aturan, kemudian saya sempat diperpanjang dan kemarin akhirnya saya diganti dan ditugaskan di tempat yang baru sebagai Komisaris Utama di Semen Indonesia,” katanya.

Menurutnya, jabatan adalah amanah yang harus dijaga sebaik mungkin, sehingga pada saat pergantian dan pencopotan dinilai hal yang wajar-wajar saja.

1 2
