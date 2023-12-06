Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Tol Gratis Selama Libur Nataru 2023-2024

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |03:01 WIB
Daftar Tol Gratis Selama Libur Nataru 2023-2024
Daftar Jalan Tol Gratis Selama Nataru 2023-2024. (Foto: PUPR)
JAKARTA – Masyarakat dapat merasakan tol gratis saat melintasi jalan Trans Sumatera pada libur Natal 2023 dan libur Tahun Baru 2024.

Pasalnya ada 5 ruas Tol Trans Sumatera yang beroperasi dengan gratis saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Executive Vice President (EVP) Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan, bahwa 5 ruas jalan gratis yaitu Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,5 Km, Tol Binjai-Langsa (Stabat-Kwala Bingai) sepanjang 8 Km, Tol Indrapura-Lima puluh sepanjang 15 Km.

Kemudian Tol Sigli-Banda Aceh (Blang Bintang-Baitussalam) sepanjang 12,7 Km dan Tol Indrapura-Tebing Tinggi sepanjang 26,23 Km yang dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita (Hamawas).

Pihaknya juga akan menyiapkan semua strategi anti-macet, di antaranya dengan menyediakan 64 unit reader dan top-up asongan untuk mempercepat segala transaksi serta membuat penerapan sistem holding di rest area dalam Tol Terpeka dan Permai.

Halaman:
1 2
