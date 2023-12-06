Sri Mulyani Ungkap Fragmentasi Geoekonomi Munculkan Berbagai Tantangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani soal ekonomi global (Foto: Okezone)

BALI - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa fragmentasi geoekonomi yang terjadi saat ini memunculkan berbagai tantangan bagi perekonomian dunia dan Indonesia.

Sri Mulyani menilai fragmentasi global yang terjadi saat ini utamanya merupakan rambatan dari tensi geopolitik yang memanas dan persaingan industri teknologi, meskipun juga dipengaruhi oleh beberapa fenomena ekonomi beberapa tahun lalu seperti Britain Exit (Brexit).

“Kita telah menyaksikan ekonom global yang berkembang menjadi lebih kompleks. Di banyak headline, kita melihat bahwa tensi geopolitik semakin bergerak inward-looking,” kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci di Bali, Rabu (6/12/2023).

Tantangan pertama, menurutnya, yakni fragmentasi geoekonomi akan mengakibatkan ketidakpercayaan antarnegara. Hal tersebut akan berujung pada terbatasnya perdagangan antarnegara karena tidak adanya kepercayaan dengan negara lain.

Hal itu akan berujung pada disrupsi rantai pasok global (global value chain) karena negara-negara barat cenderung untuk beralih ke kerja sama ekonomi regional atau bilateral (on-shoring ke friend-shoring).