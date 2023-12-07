Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wall Street Melemah, Investor Cerna Data Ketenagakerjaan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |07:10 WIB
Wall Street Melemah, Investor Cerna Data Ketenagakerjaan
Bursa saham Wall Street ditutup melemah (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street berakhir melemah pada perdagangan Rabu (6/12/2023) waktu setempat. Bursa saham AS tertekan saham-saham megacaps dan energi. Hal itu karena tanda-tanda melemahnya pasar tenaga kerja memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve dapat mulai memangkas suku bunganya awal tahun depan.

Mengutip Reuters, Kamis (7/12/2023), S&P 500 turun 0,39% menjadi berakhir pada 4.549,34 poin, sedangkan indeks Komposit Nasdaq (.IXIC) turun 0,58% menjadi 14.146,71, sedangkan Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 0,19% menjadi 36.054,43.

Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP menunjukkan jumlah pekerja swasta meningkat sebesar 103.000 pekerjaan pada bulan November, di bawah ekspektasi para ekonom sebesar 130.000. Hal ini memberikan bukti baru kelemahan pasar tenaga kerja, sehari setelah berita penurunan lowongan pekerjaan di bulan Oktober.

Data ketenagakerjaan terbaru memperkuat ekspektasi bahwa kampanye kenaikan suku bunga The Fed akan mendinginkan perekonomian.

“Saat ini, hal ini konsisten dengan keseluruhan pertumbuhan lapangan kerja yang melemah, dan sejauh ini hal tersebut tidak menjadi masalah karena perekonomian masih berjalan dengan baik,” kata Bill Merz, kepala penelitian pasar modal di U.S. Bank Wealth Management di Minneapolis.

“Yang mengkhawatirkan adalah jika tren ini bertahan terlalu lama dan mengakibatkan hilangnya lapangan kerja dalam jumlah besar.”

Penurunan stok energi membebani indeks utama, dengan harga minyak turun 4% karena kenaikan persediaan bensin AS yang lebih besar dari perkiraan memperburuk kekhawatiran terhadap permintaan bahan bakar.

Halaman:
1 2
