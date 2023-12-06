Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street 2 Arah, Investor Prediksi The Fed Segera Turunkan Suku Bunga

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |07:40 WIB
Wall Street 2 Arah, Investor Prediksi The Fed Segera Turunkan Suku Bunga
Wall Street Berakhir 2 Arah. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bursa saham As, Wall Street ditutup bervariasi pada perdagangan Selasa, setelah data ketenagakerjaan yang terbaru mendukung spekulasi Federal Reserve AS akan memangkas suku bunga.

S&P 500 turun 0,06% mengakhiri sesi pada 4.567,18 poin, Nasdaq menguat 0,31% menjadi 14.229,91 poin, sedangkan Dow Jones Industrial Average turun 0,22% menjadi 36.124,56 poin.

Perusahaan-perusahaan paling berharga di Wall Street menguat karena imbal hasil Treasury merosot ke posisi terendah dalam beberapa bulan. Nvidia (NVDA.O) dan Apple (AAPL.O) naik lebih dari 2%, sementara Amazon.com (AMZN.O) dan Tesla (TSLA.O) naik lebih dari 1%.

Sebagian besar indeks sektor S&P 500 berakhir melemah setelah data menunjukkan lowongan pekerjaan di AS turun pada bulan Oktober ke level terendah sejak awal tahun 2021, yang menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja sedang mengalami pelonggaran.

“Ketika suku bunga naik dan permintaan melambat, perusahaan-perusahaan menarik kembali lowongan pekerjaan, yang pada dasarnya adalah apa yang diinginkan The Fed,” kata Kepala Strategi Investasi CFRA Research, Sam Stovall, dilansir dari Reuters, Rabu (6/12/2023).

“The Fed mungkin sudah selesai menaikkan suku bunganya, dan satu-satunya pertanyaan yang belum terselesaikan adalah kapan mereka mulai menurunkan suku bunganya,” kata Stovall.

Laporan lain menunjukkan aktivitas sektor jasa AS meningkat pada bulan November.

Indeks saham kecil Russell 2000 (.RUT) turun 1,4%, mengakhiri kenaikan beruntun empat hari.

Volume di bursa AS relatif besar, dengan 11,9 miliar lembar saham diperdagangkan, dibandingkan dengan rata-rata 10,6 miliar lembar saham pada 20 sesi sebelumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement