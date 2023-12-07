Jokowi Minta Gubernur Cs Percepat Investasi di Luar Pulau Jawa

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta investasi di luar Pulau Jawa ditingkatkan. Dirinya pun meminta para pemimpin daerah untuk terus mendorong investasi di luar Pulau Jawa, sebab penyebarannya saat ini baru mencapai 52% untuk wilayah luar Jawa.

"Satu Pulau Jawa saja investasinya 48 persen, masa yang 16.999 pulau hanya kebagian 52 persen, mestinya bisa lebih gede lagi," ujar Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023, dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Jokowi meminta para gubernur, bupati, wali kota hingga kepala pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk meningkatkan investasi di luar Pulau Jawa. Pemerintah pun akan menyiapkan infrastrukturnya, karena wilayah luar Jawa sangat memerlukannya.

Lebih lanjut, investasi merupakan bagian yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya soal penciptaan lapangan pekerjaan, investasi disebut Jokowi juga mampu memberikan penerimaan negara yang besar melalui Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Karyawan, Bea Ekspor serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kepala Negara menekankan, investor perlu didorong untuk bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha nasional dan daerah. Selain dividen yang meningkat, hal ini juga mempengaruhi pemerataan pembangunan.

"Oleh sebab itu, sering saya tekankan bahwa, investor itu didorong untuk bekerja sama berpartner dengan pengusaha-pengusaha nasional, yang kedua berpartner dengan pengusaha-pengusaha daerah, seberapa pun sahamnya, tapi pengusaha daerah ada, pengusaha nasional ada," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, Indonesia harus terus memperbaiki iklim investasi baik di skala nasional maupun daerah, terlebih pada masalah pembebasan lahan dan perizinan.