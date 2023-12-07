Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kontrak Perpanjangan Freeport Indonesia Belum Selesai, Kenapa?

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |15:21 WIB
Kontrak Perpanjangan Freeport Indonesia Belum Selesai, Kenapa?
Perpanjangan Kontrak Freeport (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa percepatan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia masih menunggu penentuan lokasi smelter baru dari perusahaan tambang tersebut.

Menurut Bahlil, kontrak tersebut sudah hampir selesai. Namun, terdapat beberapa hal teknis terkait dengan komitmen Freeport untuk memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan pemerintah.

"Pertama adalah percepatan realisasi terhadap smelternya, dan mereka harus segera menentukan tempat juga di Papua untuk smelter barunya," ujar Bahlil ditemui usai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 dikutip Antara, Kamis (7/12/2023).

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan pemerintah ingin Freeport berkolaborasi dengan para pengusaha Papua untuk mendorong percepatan kesejahteraan provinsi tersebut.

Diketahui, IUPK Freeport akan berakhir pada 2041. Terdapat beberapa syarat yang diminta oleh pemerintah antara lain, kepemilikan saham Indonesia melalui MIND ID ditambah sebanyak 10% sehingga menjadi 61%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185596/freeport_temukan_harta_karun-PBog_large.jpg
RI Temukan Harta Karun Potensi 3 Miliar Ton Mineral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185577/freeport_targetkan_emas-xC4Z_large.jpg
Di Hadapan DPR, Freeport Targetkan Produksi Emas Tembus 43 Ton Mulai 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185545/emas-Mi39_large.jpg
Produksi Emas dan Tembaga Freeport 2026 Diprediksi Turun Tajam di Tengah Kenaikan Harga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185537/freeport-Xc7u_large.jpg
Tambang Emas Grasberg Freeport Baru Beroperasi Penuh di 2026 Pasca Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185534/tambang-pVU3_large.jpg
Freeport Indonesia Gagal Capai Target 2025 Imbas Tragedi Kebakaran Smelter dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175344/freeport-sZzF_large.jpg
RI Bakal Tambah 12 Persen Saham Freeport Secara Gratis
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement