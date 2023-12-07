Penumpang Pelita Air Bercanda Bawa Bom, Kemenhub: Bikin Rugi Semua Pihak

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyesalkan atas kejadian penumpang yang melakukan Bomb Joke atau Bercanda Bom pada penerbangan Pesawat A320 PK-PWD milik Pelita Air dengan nomor penerbangan IP 205 rute Juanda (SBY) – Jakarta (CGK) pada Rabu 6 Desember 2023 kemarin.

Kepala Bagian Kerja Sama Internasional, Humas dan Umum, Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Mokhammad Khusnu mengatakan bahwa ucapan tersebut mengakibatkan penerbangan mengalami keterlambatan.

Ia meminta kepada masyarakat pengguna jasa transportasi udara agar tidak melakukan candaan tentang bom. Pasalnya hal ini merugikan pengguna jasa lainnya, maskapai juga pengelola bandara.

"Candaan tentang bom ini mengakibatkan kerugian bagi semua pihak," kata Khusnu dalam keterangannya, Kamis (7/12/2023).

Khusnu juga mengatakan bahwa tindakan tersebut sesuai dapat dijerat hukuman pidana. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bahwa Setiap orang yang menyampaikan informasi palsu yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan.