Ada Lowongan Kerja di Freeport Indonesia, Berikut Posisi yang Dibutuhkan

JAKARTA - Perusahaan tambang, PT Freeport Indonesia (PTFI) membuka lowongan kerja untuk 17 divisi. Lowongan kerja tersebut dibuka dengan ketentuan syarat dan kualifikasi yang berbeda-beda.

Lowongan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan calon pelamar. Dikutip dari website resmi PT Freeport Indonesia, Kamis (7/12/2023), lowongan kerja dibuka lantaran Freeport Indonesia berencana melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia.

Berikut posisi dan informasi lengkap mengenai lowongan kerja yang sedang dibuka oleh Freeport Indonesia.

• Chief Account Receivables (Operation) : Deadline pendaftaran hingga 15 Desember 2023

• Chief Accountant Financial Operation : Deadline 15 Desember 2023

• Contracted Services Account Manager Warehouse & Delivery : Deadline 15 Desember 2023

• Copper Business and Marketing Analyst Superintendent : Deadline 15 Desember 2023