HOME FINANCE HOT ISSUE

Kelola Dana Haji, Investasi ke Mana?

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |03:11 WIB
Kelola Dana Haji, Investasi ke Mana?
Kelola Dana Haji. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia selalu mendapat kuota haji yang besar setiap tahunnya. Pengelolaan dana haji pun selalu menjadi pertanyaan.

Menurut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dengan melakukan investasi di dalam maupun luar negeri, akan memberikan banyak manfaat dalam pengelolaan biaya haji.

Anggota Dewan Pengawas BPKH Heru Muara Sidik mengatakan bahwa pengelolaan dana haji telah diatur oleh undang-undang 34 tahun 2014.

Undang-undang tersebut merincikan bagaimana penghimpunan, penempatan, investasi di surat berharga dan emas, serta investasi langsung lainnya.

Untuk menjamin likuditas dana haji dua kali sejak tahun lalu, Heru menjelaskan bahwa komposisi investasi yang dilakukan telah diatur.

"Misalkan kaya tahun ini. Di mana tahun lalu kita sudah mengeluarkan Rp18 triliun satu pemberangkatan. Dan kita menetapkan likuiditas limitnya itu Rp36 triliun tapi biasanya itu minimal," katanya dalam Market Review IDX Channel, ditulis Jumat (8/12/2023).

Sisa dana sebesar Rp114 triliun, menurut Heru, akan diinvestasikan di surat berharga dan emas.

Halaman:
1 2
