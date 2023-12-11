Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Rincian Lengkap Biaya Naik Haji Bisa Dicicil

Asla Lupanda , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |06:50 WIB
Ini Rincian Lengkap Biaya Naik Haji Bisa Dicicil
Biaya Haji Terbaru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Heru Muara menyebutkan masyarakat dapat membayar biaya haji dengan cara dicicil atau disebut setoran lunas.

Heru juga menjelaskan bagi calon jamaah yang ingin membayar dengan cicilan dapat melakukan setoran awal sebesar Rp25 juta yang dilanjut dengan mencicil hingga jadwal keberangkatan. Namun, sosialisasi mengenai hal ini masih belum berjalan karena keputusannya diambil di akhir tahun.

“Kemudian memang rencananya akan muncul peraturan Menteri Agama baru. Dan jamaah boleh untuk mencicil setoran lunasnya,” ujar Heru dalam Market Review IDX Channel.

Heru menambahkan, berbeda dengan tahun sebelumnya setoran cicilan dibayarkan sesuai dengan referensi harga tahun ini untuk digunakan tahun setelahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/320/3143531/haji_2025-cOgp_large.jpg
Visa Haji Furoda Tak Terbit, Penyelenggara Haji Rugi Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/320/2934631/kelola-dana-haji-investasi-ke-mana-PISCMrjhcx.jpg
Kelola Dana Haji, Investasi ke Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/20/320/2767908/wapres-minta-bpkh-libatkan-ahli-investasi-kelola-dana-haji-xg05SGFDe1.jpg
Wapres Minta BPKH Libatkan Ahli Investasi Kelola Dana Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/26/320/2753618/stafsus-sri-mulyani-bantah-tudingan-pks-soal-dana-haji-ini-penjelasannya-n8AAi9I2D0.jpg
Stafsus Sri Mulyani Bantah Tudingan PKS soal Dana Haji, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/23/320/2598586/menko-pmk-pemerintah-masih-subsidi-ongkos-haji-hjQjSYTzkk.jpg
Menko PMK: Pemerintah Masih Subsidi Ongkos Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/11/320/2576872/hitung-hitungan-kenaikan-biaya-haji-tahun-ini-jadi-berapa-pBsT9a3sIG.jpg
Hitung-hitungan Kenaikan Biaya Haji Tahun Ini, Jadi Berapa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement