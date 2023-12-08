Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Konsumen Masih Yakin dengan Ekonomi RI?

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |10:57 WIB
Konsumen Masih Yakin dengan Ekonomi RI?
Konsumen Masih Yakin dengan Ekonomi RI? (Foto: BI)
JAKARTA - Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada November 2023 mencatat keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat.

Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) November 2023 dalam zona optimis (>100) pada level 123,6.

"Tetap kuatnya keyakinan konsumen pada November 2023 didorong oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tetap optimis," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono di Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Pada November 2023, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini tetap kuat, tercermin dari IKE November 2023 yang berada pada area optimis sebesar 113,0 meskipun lebih rendah dibandingkan dengan 114,4 pada Oktober 2023.

"IKE tetap terjaga terutama didukung oleh Indeks Pembelian Barang Tahan Lama," ungkap Erwin.

