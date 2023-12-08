Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji ART di Jakarta

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |21:00 WIB
Segini Gaji ART di Jakarta
Gaji ART di Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini gaji ART di Jakarta. Profesi asisten rumah tangga (ART) ini terus dicari guna membantu pekerjaan rumah. Gaji ART sendiri bervariasi di setiap daerah, termasuk Jakarta. Lantas, berapa sebenarnya gaji yang biasa diterima ART di Ibu Kota?

Terdapat faktor-faktor seperti pengalaman kerja, beban tugas, dan apakah ART tersebut menginap di rumah majikan dapat memengaruhi besaran gaji. Jika ingin menggunakan jasa penyalur ART, pilihan ini juga dapat mempengaruhi penghitungan gaji.

Berdasarkan catatan Okezone, Jumat (8/12/2023), rata-rata gaji ART per bulan di Jakarta mencapai Rp2,5 juta. Besaran ini dapat disesuaikan dengan bonus atau manfaat tambahan lainnya. Untuk ART yang didapat melalui yayasan, perlu diperhatikan bahwa ada biaya administrasi sekitar Rp2,5 hingga Rp3 juta.

Gaji ART juga bisa meningkat seiring berjalannya waktu, oleh karena itu, majikan disarankan untuk mempersiapkan hal tersebut.

Menurut Jurnal Hukum berjudul "Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Kepastian Hukum" karya Ida Hanifah, pekerja rumah tangga belum dianggap sebagai profesi secara sosial maupun normatif.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
