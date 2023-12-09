Jenis-Jenis Jalan Rusak dan Penyebabnya

Jenis-Jenis Jalan Rusak di Indonesia. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa kondisi jalanan pasti mengalami kerusakan. Meski jalanan tersebut sudah melalui proses pengerasan dan sebagainya.

Mengutip dari laman Instagram @pupr_binamarga, berikut empat jenis kerusakan jalan dan penyebabnya:

1. Kerusakan Jalan Lubang (Potholes)

Kerusakan ini akan membuat jalan berlubang seperti mangkok dan membuat air tergenang.

Penyebabnya karena drainase jelek yang menyebabkan pelapukan aspal. Demikian dikutip dari Instagram

2. Kerusakan Jalan Alur (Rutting)

Kerusakan ini terjadi pada lintasan roda sejajar dengan as jalan dan akan membentuk alur.

Penyebabnya bisa karena ketebalan lapisan permukaan yang tidak mencukupi untuk menahan beban lalu lintas.

3. Kerusakan Jalan Kegemukan (Bleeding)

Kerusakan ini dapat kita ketahui dengan terlihatnya lapisan tipis aspal (tanpa agregat) pada permukaan perkerasan. Penyebabnya karena penggunaan aspal yang tidak merata.