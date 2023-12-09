6 Fakta Indonesia Jadi Negara Pertama di ASEAN Terapkan Bayar Tol Tanpa Berhenti

Indonesia jadi negara pertama yang menerapkan MLFF (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indonesia menerapkan teknologi tol nir sentuh MLFF (Multi Lane Free Flow) atau pembayaran tol tanpa henti. Hal ini dianggap sebagai metode pembayaran terbaru pada transaksi jalan tol di Indonesia, yang berbasis Global Navigation Satelit System (GNSS).

Penerapan sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran tol Indonesia. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta dukungan para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mensukseskan uji coba MLFF atau Tol Nir Sentuh tersebut.

Dirangkum oleh Okezone pada, Sabtu (9/12/2023) berikut sederet fakta bayar tol tanpa henti, dan RI dianggap sebagai negara pertama yang pakai teknologi ini di ASEAN

1. Cara Kerja MLFF atau Tol Nir Sentuh

Penerapan sistem ini ternyata akan terdapat sebuah kamera atau teknologi GNSS (Global Navigation Satelite System) bakal menangkap kendaraan yang melintas menggunakan citra satelit. Sehingga, nantinya kamera atau teknologi tersebut bakal mendeteksi apabila pengendara berhasil melakukan transaksi, dan palang pintu tol pun nantinya bakal terbuka secara otomatis.

2. Implementasi dan Uji Coba

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyebutkan penerapan teknologi tol nir sentuh akan diuji coba dengan skema transisi. Uji coba tersebut juga akan dilaksanakan di ruas tol Bali - Mandara pada Desember 2023.