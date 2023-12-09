Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Gaji Petugas Haji 2024?

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |05:01 WIB
Berapa Gaji Petugas Haji 2024?
Berapa gaji petugas haji 2024? (Foto: Kemenag)
JAKARTA - Berapa gaji petugas haji 2024? Tentu ini masih menjadi pertanyaan.

Saat ini, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama membuka kesempatan emas bagi para calon petugas haji tahun 2024.

Lalu berapa kira-kira gaji petugas haji 2024?

Besaran gaji petugas haji 2024 tentunya berdasarkan waktu lama tinggal dan penempatan daerah kerja (Daker) di Arab Saudi, apakah di Madinah, Makkah atau Jeddah.

Namun, jika berdasarkan gaji Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 2022 dan 2023, maka gaji petugas haji 2024 bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Proses pendaftaran petugas haji 2024 telah dibuka sejak 7 Desember hingga 17 Desember 2023.

Halaman:
1 2
