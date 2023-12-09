Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol-Tol Baru yang Dioperasikan saat Libur Natal

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |16:43 WIB
Tol-Tol Baru yang Dioperasikan saat Libur Natal
Tol Baru Beroperasi di Libur Natal dan Tahun Baru. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyampaikan penambahan ruas tol untuk persiapan mendukung libur natal 2023 dan tahun baru 2024. Sebelumnya, sudah ada 2.816 km jalan tol yang sudah beroperasi di Indonesia.

Penambahan ruas tol ini dilakukan di beberapa daerah, seperti daerah di Pulau Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Jawa. Berikut informasi mengenai daftar penambahan ruas tol yang akan beroperasi saat libur nataru 2023.

Penambahan ruas tol operasi untuk libur nataru di Pulau Sumatera:

1. Tol Sigli - Banda Aceh ruas Blang Bintang-Kutobaru - Baitussalam

2. Tol Binjai - Langsa ruas Stabat - Kuala Bingai

3. Tol Simpang Indralaya - Muara Enim ruas Indralaya - Prabumulih

4. Tol Indrapura - Kisaran ruas Indrapura - Lima Puluh

5. Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat ruas Tebing Tinggi - JC. Indrapura dan Segmen JC. Indrapura - SS Indrapura

6. Tol Binjai - Langsa ruas Kuala Bingai - Tanjung Pura

7. Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat

8. Tol Bangkinang - Tanjung Alai

9. Tol Binjai - Langsa Seksi Kuala Bingai - Tanjung Pura.

Penambahan ruas tol operasi untuk libur nataru di Bali, Kalimantan, dan Sulawesi:

1. Bali

Tol Bali - Mandara (10,1 km)

2. Kalimantan

Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (operasional 97 km)

3. Sulawesi:

Tol operasional sepanjang 62 km:

- Tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1-3

- Tol Makassar Seksi 4

- Tol Manado – Bitung

Tol operasi/fungsional

- Akses Makassar New Port tahap 1 dan 2

Penambahan ruas tol operasi untuk libur nataru di Pulau Jawa:

1. Tol Cinere - Jagorawi ruas Kukusan - Jc. Krukut dan Ramp JC Krukut

2. Tol Cinere - Jagorawi ruas JC Krukut - Cinere

3. Tol Bekasi – Cawang - Kampung Melayu ruas Jakasampurna - Marga Jaya

4. Tol Cimanggis - Cibitung ruas Jatikarya - Cikeas

