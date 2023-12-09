Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Wanita Terkaya Indonesia, Hartanya sampai Rp68 Triliun

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |08:05 WIB
Daftar Wanita Terkaya Indonesia, Hartanya sampai Rp68 Triliun
Daftar Wanita Terkaya Indonesia. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Ini dia daftar wanita terkaya di Indonesia versi Forbes pada Desember 2023. Yang berhasil menjadi wanita terkaya nomor satu di Indonesia adalah Dewi Kam yang berada di posisi 10.

Selain Dewi Kam, ada juga Jenny Quantero, Arini Subianto dan Marina Budiman.

Berikut adalah Daftar lengkap Wanita terkaya di Indonesia Desember 2023 dikutip Forbes:

1. Dewi Kam

Dewi Kam mendapatkan kekayaannya dari saham minoritas di Perusahaan pertambangan batubara Bayan Resource di Indonesia.

Saham Bayan Resources meningkat tiga kali lipat pada tahun 2022 di Tengah krisis energi global dan terus meningkat sehingga tahun 2023.

Selain itu juga, Perusahaan Pembangunan dan pengoperasian pembangkit Listrik menjadi usahanya sehingga menambah kekayaan milik Dewi. Dewi Kam juga memiliki saham sebesar 91% di Perusahaan PT Sumber Gas Sakti Prima yang bekerja sama dengan Richard Jasin.

Dewi Kam juga memiliki kepentingan dalam Pembangunan dan pengoperasian pembangkit Listrik. Selain itu juga Dewi Kam aktif menjadi pemegang saham.

Seperti yang diketahui Dewi kini menjadi pemegang saham Birken Universal Corporation serta Direktur Savil Universitas Ltd di British Virgin Island dan saham Overseas Finance Ltd di Samoa.

Harta kekayaan Dewi tercatat mencapai USD4,45 Miliar atau setara dengan Rp68 triliun. (Kurs: Rp15.496/USD).

2. Jenny Quantero

Jenny Quantero adalah seorang Direktur PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Dia masuk ke dalam posisi 31 orang terkaya di Indonesia.

Harta kekayaan yang dia punya mencapai USD1,5 miliar atau setara dengan Rp23 Triliun.

Halaman:
1 2
