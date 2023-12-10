Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Uang Tunai Lebih Penting Dibanding Bansos Beras, Cek 4 Faktanya

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |04:27 WIB
BLT Uang Tunai Lebih Penting Dibanding Bansos Beras, Cek 4 Faktanya
BLT Uang Tunai Lebih Penting Dibanging Bantuan Beras. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan Sosial (Bansos) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ada dua jenis Bansos yang umum diberikan, yaitu bansos tunai dan bantuan beras.

Bantuan yang akan disalurkan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Semua bantuan yang diberikan dan disalurkan melalui rekening keluarga penerima manfaat(KPM).

Okezone merangkum fakta BLT lebih dibutuhkan dibanding bansos beras, Minggu (10/12/2023):

1. Bantuan Sembako Tidak dalam Bentuk Barang

Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak memberikan bantuan sembako dalam bentuk barang kepada masyarakat.

"Semua bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai dan disalurkan melalui rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," ujar Risma.

Bansos dalam bentuk barang berupa beras mudah rusak. Hal tersebut didasarkan pada risiko kerusakan yang terjadi karena cuaca buruk dan faktor eksternal lainnya.

“Proses pengadaan bahan pangan sangat panjang dan saat di lapangan, banyak ditemukan barang yang tidak sesuai kebutuhan,” ungkap risma.

2. Bansos Tunai Lebih DIbutuhkan

Program Sembako yang diberikan melalui rekening KPM. Hal ini dimungkinkan karena telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial secara non tunai, salah satunya meliputi penarikan uang menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial.

Lebih dari 95% KPM tetap memanfaatkan BLT BBM untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan cara ini, bantuan sosial Program Sembako dapat dibelanjakan.

Halaman:
1 2
