HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Ungkap Pengelolaan dan Pelestarian Mangrove Indonesia

Rio Adryawan , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |13:30 WIB
Erick Thohir Ungkap Pengelolaan dan Pelestarian Mangrove Indonesia
Menteri BUMN Erick Thohir (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir mengungkapkan langkah Indonesia dalam melakukan pengelolaan dan pelestarian mangrove yang diklaim punya peran signifikan dalam pengendalian perubahan iklim dunia.

“Mangrove sangat penting bagi Indonesia mengingat manfaatnya bagi lingkungan dan masyarakat, serta kemampuannya memperkuat ketahanan pesisir. Sebagai solusi berbasis alam, mangrove turut serta dalam mengendalikan perubahan iklim dengan berperan sebagai paru-paru dunia melalui penyerapan dan penyimpanan karbon biru (blue carbon)," tutur Erick Tohir di sesi COP28 bertajuk “Delivering Global Action On Mangrove Restoration And Protection di Dubai, UEA dikutip Antara, Minggu (10/12/2023).

Erick mengungkapkan mangrove memberikan sejumlah manfaat di antaranya perlindungan pantai, keanekaragaman hayati yang tinggi, juga manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui ekowisata dan penetapan harga karbon.

“Kemampuan ekosistem mangrove dalam menyerap dan menyimpan karbon dengan kepadatan yang melebihi hutan tropis telah menarik perhatian dunia. Di Indonesia saja, ekosistem mangrove mampu menangkap 3,3 giga ton CO2,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
