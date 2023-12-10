Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLBN Badau di Kalbar Miliki Peluang Tambah Ekonomi RI

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |21:00 WIB
PLBN Badau di Kalbar Miliki Peluang Tambah Ekonomi RI
PLBN Badau Tingkatkan Ekonomi RI (Foto: Okezone)
JAKARTA – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau dapat meningkatkan aktivitas ekspor sejumlah komoditas di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kehadiran PLBN Badau memiliki peluang menambah perekonomian negara.

Melansir dari akun Instagram @kemenpupr, Minggu (10/12/2023), bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau terus mempermudah aktivitas ekspor komoditas dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat ke Malaysia.

Hal itu terlihat dari hasil ekspor komoditas perikanan serta pertanian yang mencapai Rp3,4 miliar selama Januari sampai Juni 2023.

“Pada semester pertama dari bulan Januari hingga Juni 2023, nilai ekspor produk perikanan dan pertanian yang melewati PLBN Badau mencapai Rp3,4 miliar,” dikutip dari Instagram Kementerian PUPR.

