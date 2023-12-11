Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jalur Puncak Diprediksi Macet Parah pada Libur Nataru, Ini Langkah Kemenhub

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |20:26 WIB
Jalur Puncak Diprediksi Macet Parah pada Libur Nataru, Ini Langkah Kemenhub
Jalur Puncak Diprediksi Macet pada Nataru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi akan terjadi peningkatan lalu lintas di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat selama periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Direktur Angkutan BPTJ Tatan Rustandi mengatakan dari wilayah Jabodebek, kawasan puncak akan menjadi kawasan paling padat.

"Yang paling padat adalah di kawasan Puncak. Jadi kawasan Puncak cukup siginifikan dan ini tidak pernah turun," kata Tatan dalam acara Media Briefing Operasi Gabungan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Jabodetabek, di Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

Dalam mengantisipasi kepadatan tersebut, Tatan menyampaikan akan ada rekayasa lalu lintas misalnya buka tutup jalan dari dan menuju kawasan Puncak Bogor dan juga sistem ganjil genap.

Adapun terkait pengaturan lalu lintas tersebut, Tatan belum menjelaskan lebih lanjut. Pasalnya keputusan tersebut harus berkoordinasi dengan seluruh pihak.

Halaman:
1 2
