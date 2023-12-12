Harga Emas Antam Turun, Segini yang Termurah dan Termahal

Harga emas antam hari ini. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) turun Rp14.000 ke level Rp1.093.000 per gram, Selasa (12/12/2023).

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga turun Rp14.000 ke level Rp992.000 per gram.

BACA JUGA:

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp596.500.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.240.000, dan 10 gram Rp10.425.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp51.795.000.

BACA JUGA:

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp516.820.000 dan Rp1.033.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.