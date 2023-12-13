MedcoEnergi Selesaikan Akuisisi 20% Saham 2 Blok Migas di Oman

JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) menyelesaikan akuisisi 20% kepemilikan di dua Exploration and Production Sharing Agreements (EPSA) di Kesultanan Oman dari OQ Exploration & Production LLC (OQEP).

MedcoEnergi mengakuisisi 20% kepemilikan atas EPSA produksi Blok 60 dan 20% kepemilikan atas EPSA eksplorasi Blok 48, keduanya berlokasi di darat, tepatnya di bagian barat Oman dekat perbatasan Arab Saudi.

"Akuisisi ini memperkuat reputasi MedcoEnergi dalam inisiatif keberlanjutan dan pengembangan gas, serta menghadirkan sentra baru untuk terus mengembangkan produksi berbiaya-rendah," kata Direktur Utama MedcoEnergi Hilmi Panigoro dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Blok 60 mencakup area seluas 1.485 km2 dan memproduksi 63 mboepd dari lapangan minyak Bisat dan lapangan gas Abu Butabul, kontrak EPSA akan berakhir pada 2048.

Sedangkan Blok 48 yang lokasinya berdekatan, mencakup area seluas 2.995 km2 dan memiliki potensi minyak dan gas yang signifikan.