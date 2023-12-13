Menteri Teten: 97% Lapangan Kerja Berasal dari UMKM

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan UMKM banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Namun masih ada tantangan untuk menempatkan UMKM ke industri guna menyiapkan negara maju 2045.

Hal itu Teten sampaikan dalam malam ajang tahunan bergengsi Anugerah CSR IDX Channel 2023 yang kembali hadir membawa tema 'Enhancing CSR Strategy to Drive Impactful Transformation'.

BACA JUGA: Menkop Teten Tekankan Pentingnya CSR Intervensi Usaha Besar Gandeng UMKM

"Tantangan kita kenapa kita perlu menempatkan UMKM dari pada industri, kita sedang menyiapkan jalan negara maju 2045, karena semua lembaga multilateral memprediksi kita punya potensi menjadi 4 kekuatan ekonomi dunia," kata Teten dalam Keynote Speaker di Anugerah CSR IDX Channel 2023, Rabu (13/12/2023).

Teten mengungkapkan, berdasarkan catatan Bank Dunia, pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk middle income class atau untuk kelas menengah.

"Karena 97% lapangan kerja hari ini disediakan oleh UMKM terutama sektor mikro karena 96% pelaku usaha di Indonesia adalah mikro. Mikro itu apa? sektor informal, kebanyakan sektor informal," jelas Teten.

Dalam skala ekonomi rumah tangga, lapangan kerja masih terbatas dalam inovasi teknologi, tidak produktif. Jika di negara maju, UMKM sudah lebih produktif, inovasi teknologi dan lain sebagainya.