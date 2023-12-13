Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menkop Teten Tekankan Pentingnya CSR Intervensi Usaha Besar Gandeng UMKM

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |20:05 WIB
Menkop Teten Tekankan Pentingnya CSR Intervensi Usaha Besar Gandeng UMKM
Teten Masduki tekankan pentingnya CSR bagi UMKM (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA IDX Channel kembali menggelar ajang penghargaan di bidang Corporate Social Responsibility (CSR). Acara CSR IDX Channel di tahun 2023 hadir membawa tema 'Enhancing CSR Strategy to Drive Impactful Transformation'.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas Anugerah CSR IDX Channel 2023 ini karena pada akhirnya akan menggandeng UMKM.

"Acara CSR ini sangat penting bagi kita semua, bagaimana CSR bukan lagi hanya sebuah kegiatan charity bagi korporat tapi bagaimana CSR sebagai intervensi dari usaha besar untuk menggandeng para UMKM menjadi bagian dari rantai pasok industri atau usaha besar," ungkap Teten dalam Keynote Speaker di Anugerah CSR IDX Channel 2023, Rabu (13/12/2023).

Menurut Teten, Indonesia masih harus membangun rantai pasok karena pada saat ini sektor di Indonesia sebesar 99,99% ditopang oleh pelaku UMKM.

"Tata atau struktur ekonomi yang didominasi UMKM ini memang bukan fenomena negara berkembang, ini juga terjadi di negara maju seperti tetangga kita Jepang, Korea Selatan misalnya," kata Teten.

Selain itu, lanjut Teten, di negara tersebut UMKM yang ada sebagian besar menjadi rantai pasok industri. Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi di negara negara maju sangat besar pengaruhnya sejauh mana inovasi dari usaha usaha besar.

"Karena itu sekali lagi saya memberikan apresiasi mengenai konsep baru CSR untuk mendorong UMKM menjadi rantai pasok usaha besar," ujarnya.

Halaman:
1 2
