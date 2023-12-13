BEI Apresiasi Korporasi yang Masuk dalam Anugerah CSR IDX Channel 2023

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengapresiasi ajang tahunan bergengsi Anugerah CSR IDX Channel 2023. Tahun ini CSR IDX Channel membawa tema 'Enhancing CSR Strategy to Drive Impactful Transformation'.

Ajang kali ini diikuti oleh 37 perusahaan dengan usulan 47 program CSR dari berbagai sektor. Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada IDX Channel karena telah menyelenggarakan acara ini dan juga korporasi yang menjadikan CSR adalah salah satu strategi.

"Apresiasi yang lebih tinggi tentu kami sampaikan kepada para korporasi yang telah menunjukkan bahwa CSR tidak hanya soal charity, tetapi CSR adalah soal strategi. CSR menjadi bagian dari strategi korporasi," kata Jeffrey dalam sambutannya pada Anugerah CSR IDX Channel 2023 di Main Hall BEI, Rabu (13/12/2023).

Menurut Jeffrey, CSR menjadi bagian dari strategi korporasi untuk bagaimana korporasi itu tumbuh, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, adanya global saat ini membuat keputusan investasi yang diambil oleh investor tidak hanya melihat faktor finansial semata, tetapi para investor juga sudah melihat bagaimana perusahaan memperhatikan masyarakat dan lingkungan, serta tentu hal-hal lain yang terkait dengan faktor keberlanjutan.

"Perusahaan-perusahaan yang memperhatikan masyarakat dan lingkungan tentu akan berada di bawah spotlight yang terlihat," kata Jeffrey.