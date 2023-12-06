Saksikan IG Live MNC Sekuritas x IDX Channel Soal Donasi Saham untuk Korban Gaza

JAKARTA - Sebagai salah satu Anggota Bursa yang memiliki Sistem Online Trading Syariah (SOTS), MNC Sekuritas menyediakan fitur filantropi yang dapat diakses akun konvensional dan akun syariah di aplikasi MotionTrade.

Di sana investor dapat memberikan bantuan berupa donasi zakat saham, infak saham, ataupun cash yang tentunya sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.

Apalagi konflik berkepanjangan di Gaza sejak November 2023 telah menciptakan situasi krisis yang memprihatinkan. Ribuan orang terdampak oleh adanya perang ini.

Mereka kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan sumber penghidupan. Dampaknyapun meluas ke berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk akses terhadap air bersih, pendidikan, serta pelayanan kesehatan yang memadai. Di tengah keadaan ini, sejumlah bantuan kemanusiaan sangat dibutuhkan.